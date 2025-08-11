نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تخطف الأضواء وتعتلي منصة التكريم في مهرجان إبداع بحضور وزير الشباب والرياضة وكبار المحافظين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعدت النجمة شيري عادل لتتسلم تكريمها في ختام فعاليات مهرجان إبداع، وسط حضور رسمي وجماهيري رفيع المستوى، يتقدمه وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين والشخصيات البارزة.

شيري، التي اختارت الظهور ببدلة بيضاء أنيقة عكست ثقتها وحضورها الطاغي، كانت حديث الحفل منذ لحظة دخولها، إذ لفتت الأنظار بإطلالتها الراقية وابتسامتها التي ملأت القاعة دفئًا.

وعند اعتلائها المنصة، تبادل الحاضرون معها التحية والتقدير، في مشهد جمع بين الفن والرسمية والاحتفاء بالإبداع.

وعبر حسابها الرسمي على إنستجرام، شاركت شيري لحظة التكريم بكلمات امتزج فيها الامتنان بالفخر، قائلة:

"شكرًا وزارة الشباب والرياضة، شكرًا سيادة الوزير والسادة المحافظين، أسعدني وشرفني تكريمي ووجودي معكم اليوم."

مهرجان إبداع، الذي يهدف إلى اكتشاف وصقل مواهب أعضاء مراكز الشباب في مختلف المجالات الفنية والثقافية، شهد منافسة قوية بين المشاركين، ليكون الحفل الختامي بمثابة تتويج لرحلة من العطاء والتألق، وحضور شيري أضفى على الأمسية لمسة من البهجة والتميز.

النجمة المصرية أكدت في تصريحاتها على هامش الحدث أن دعم المواهب الشابة واجب على كل فنان، وأن تكريمها في هذه المنصة الوطنية شرف خاص يحفزها لمزيد من الأعمال المؤثرة التي تخدم المجتمع والفن معًا.

لتظل شيري عادل، بإطلالتها البيضاء وكلماتها المفعمة بالاحترام إحدى أيقونات ليلة الختام في مهرجان إبداع، حيث امتزجت الأناقة بروح الفن ورسالة دعم الطاقات الشابة.