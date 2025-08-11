دومينيك حوراني تشعل السوشيال ميديا بأغنيتها الجديدة "روحي تلفاني" بأسلوب جريء وإطلالة لافتة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "روحي تلفاني"، لتفاجئ جمهورها بجرأة الطرح وتميّز الأسلوب، سواء من حيث الكلمات أو اللحن أو الإطلالة التي رافقت العمل. الأغنية تحمل جرعة عالية من الإحساس الممزوج بالقوة، إذ تجسد حالة وجدانية عاطفية تعكس مشاعر الحب العارمة التي تسيطر على القلب وتدوّخه، كما يوحي عنوانها.

"روحي تلفاني" جاءت لتؤكد استمرار دومينيك في كسر القوالب النمطية للأغاني الرومانسية، حيث اعتمدت في أدائها على مزيج من النبرة العاطفية الحارة والتوزيع الموسيقي العصري الذي يجمع بين الإيقاعات الشرقية واللمسات الغربية الحديثة، ما منح العمل هوية موسيقية خاصة به.

أما من الناحية البصرية، فقد ظهرت دومينيك في العمل بإطلالة جريئة وجذابة، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا بتصميم عصري، مع إكسسوارات معدنية لافتة، لتكمل المشهد بإحساس أنثوي قوي يوصل رسالة الأغنية. كما ساهمت الخلفية البصرية التي تمزج بين الألوان الزرقاء والحركة الديناميكية في إضفاء أجواء ساحرة تعزز من وقع الأغنية على المشاهد.

الجمهور، فور طرح "روحي تلفاني"، انهال بالتعليقات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، معبرًا عن إعجابه بالعمل وأسلوب دومينيك المختلف الذي يجمع بين الجرأة الفنية والاحترافية. الأغنية مرشحة لتكون واحدة من أبرز الإصدارات الغنائية على الساحة العربية في الفترة المقبلة، خاصة مع قدرتها على ملامسة شريحة واسعة من المستمعين الذين يبحثون عن التجديد والتفرد في الطرح الفني.