نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدخل الفنان أحمد الفيشاوي أجواء الجريمة والتشويق مجددًا، حيث يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد "سفاح التجمع" خلال أيام قليلة، وهو العمل المستوحى من واحدة من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية واسعة.

الفيلم يحمل توقيع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، ويقف إلى جانب الفيشاوي في البطولة نخبة من الأسماء اللامعة، أبرزهم صابرين، انتصار، رنا رئيس، مريم محمود الجندي، آية سليم، سينتيا خليفة، نور محمود، إضافة إلى مجموعة من النجوم الذين لم يُكشف عن أدوارهم بعد.

العزب، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسل "سفاح الجيزة" مع أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري، يعود هذه المرة للسينما ليواصل شغفه بأعمال الإثارة المبنية على قصص واقعية، مع وعد بتقديم تجربة سينمائية مشحونة بالمفاجآت.

وفي خط موازٍ، يواصل الفيشاوي حصد الأعمال الجديدة، إذ وقع مؤخرًا على بطولة فيلم "حين يكتب الحب" مع المخرج محمد هاني، بمشاركة معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر، سارة بركة، نانسي صلاح، فيما يظهر أيضًا كضيف شرف في فيلم "روكي الغلابة" المعروض حاليًا، بطولة دنيا سمير غانم، وتأليف وإخراج أحمد الجندي، بمشاركة محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان