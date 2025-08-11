نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكي شان في مهرجان لوكارنو: هوليوود أصبحت تجارة أكثر من كونها فنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم العالمي جاكي شان تصريحات مثيرة للجدل خلال مشاركته في مهرجان لوكارنو السينمائي، معربًا عن استيائه من التحول الكبير الذي شهدته صناعة السينما في هوليوود، حيث باتت الأرباح المادية تسيطر على القرارات أكثر من جودة العمل الفني.

وقال شان، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي عاد مؤخرًا لتجسيد شخصية معلم الكاراتيه "السيد هان" في فيلم أساطير كاراتيه كيد إلى جانب النجم رالف ماكيو، خلال جلسة حوارية مع الجمهور:

"الأفلام القديمة كانت أفضل بكثير من أفلام اليوم. حاليًا، الكثير من الاستوديوهات الكبرى لا يقودها مبدعون أو صناع أفلام، بل رجال أعمال يفكرون فقط في استعادة استثماراتهم. إذا وضعوا 40 مليون دولار في مشروع، فإن أول سؤال لديهم هو: كيف سنسترجع هذا المبلغ؟ وهذا يجعل من الصعب جدًا إنتاج فيلم جيد."

المهرجان احتفى بالممثل الأسطوري بمنحه جائزة الإنجاز مدى الحياة (Pardo alla Carriera)، تكريمًا لمسيرته التي امتدت لعقود من العطاء الفني، حيث ارتبط اسمه بأفلام الأكشن والكوميديا وأعمال خلدت في ذاكرة السينما العالمية.

وخلال اللقاء، لم يفوّت جاكي شان الفرصة لإضفاء روح الدعابة المعهودة عليه، إذ مازح الحاضرين قائلًا:

"في آسيا كلها، هناك مخرجان فقط يمكنهما القيام بكل شيء: كتابة، إخراج، تمثيل، تصميم وتنفيذ مشاهد القتال، القتال الفعلي، والتحرير… سامو هونج، وجاكي شان. وأنا أفضل لأنني أيضًا أعرف كيف أغني."

تصريحات جاكي شان سلطت الضوء على التحول الجذري في صناعة السينما، حيث أصبحت القرارات الفنية في كثير من الأحيان رهينة الحسابات المالية، الأمر الذي يضع تحديات أمام المبدعين الراغبين في تقديم محتوى سينمائي مميز يحاكي روح الماضي وجودته.

