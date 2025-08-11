نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Eddington" يواصل حصد الإيرادات عالميًا متجاوزًا 11 مليون دولار منذ عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



منذ انطلاقه في دور العرض يوم 18 يوليو الماضي، واصل فيلم Eddington خطه التصاعدي في شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 11 مليونًا و222 ألف دولار حول العالم، في نجاح جديد لشركة الإنتاج الشهيرة A24. وجاءت معظم هذه الإيرادات من السوق الأمريكي بحصة 9 ملايين و929 ألف دولار، بينما جمع من الأسواق الدولية نحو مليون و293 ألف دولار، على مدار مدة عرض تمتد لساعتين و28 دقيقة.

الفيلم ينتمي إلى تصنيف الإثارة الغربية الكوميدية السوداء، ويدور في أجواء مشحونة بالصراع السياسي في بلدة صغيرة بولاية نيو مكسيكو خلال فترة الجائحة، حيث يجسد النجم خواكين فينيكس شخصية شريف طموح يدخل في مواجهة شرسة مع رئيس البلدية الذي يؤدي دوره بيدرو باسكال، في معركة على النفوذ والسيطرة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الأسماء اللامعة، أبرزهم: إيما ستون، أوستن بتلر، ديردري أوكونيل، مايكل وارد، كليفتون كولينز جونيور، ولوك جرايمز، بينما تولى الإخراج والكتابة والإنتاج المخرج أري أستر بالتعاون مع لارس كنودسن، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا وأسلوبًا روائيًا مميزًا يجمع بين الإثارة واللمسات الكوميدية الداكنة.