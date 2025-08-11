نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يغيّر جلده الفني ويخوض مغامرة الأربعينيات في "درويش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد شاهين للظهور بشكل مغاير تمامًا من خلال فيلم "درويش"، ليترك خلفه عباءة شخصية "وسام" التي حقق بها نجاحًا كبيرًا في مسلسل لام شمسية برمضان الماضي، ويتجه نحو عالم جديد مليء بالمغامرات والتشويق.

الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجم عمرو يوسف، يدور في حقبة الأربعينيات، حيث يطل شاهين على الجمهور بدور يضعه في قلب أحداث مليئة بالمخاطر، حول شخصية محتال يجد نفسه في دوامة تحديات غير متوقعة، ليصبح بطلًا استثنائيًا بعيدًا عن الصور النمطية المعتادة، مع جرعة من الكوميديا والإثارة.

"درويش" يجمع توليفة فنية قوية تضم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، وأحمد محارب، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

العمل أيضًا يشهد استمرار الشراكة الفنية بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، حيث يعد هذا الفيلم التعاون الثامن بينهما منذ 2011، مرورًا بعدة محطات ناجحة آخرها فيلم شقو في 2024، الذي حقق صدى واسع.

وبينما يترقب الجمهور عرض "درويش"، يواصل عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والتعبان 2 (لعب عيال) مع المخرج طارق العريان، تمهيدًا لطرحه في صيف 2025.