نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات شقيقها الفنان وائل عبد العزيز التي أعادت إلى الأذهان تفاصيل الخلاف الذي دار بينهما في فترة زواجها الأخير من الفنان أحمد العوضي.



وفي لقاء خاص على فضائية «صدى البلد» مساء الأحد، تحدث الفنان وائل عبد العزيز بصراحة غير معتادة، مؤكدًا أن ما جرى بينه وبين شقيقته لم يكن سوى "اختلاف في وجهات النظر"، لكنه أخذ وقتها مساحة أكبر من اللازم.

وقال: «واحد اختلف مع أخته على شخص ما (أحمد العوضي)، كنت شايف إنه في حاجة تانية غير إنه يبقى حب، حسيت إنه مش ده، ويمكن أنا اتصرفت غلط واتخانقنا خناقة عادية كأخ وأخت، والموضوع راح لحاله».

الفنان أوضح أن الدافع وراء موقفه كان الخوف الشديد على شقيقته، وهو شعور دائم يلازمه ويسبب له أحيانًا أزمات غير مقصودة، مضيفًا: «أنا مش هقدر أبطل أخاف لإني أخ، ولو خفت هتهاجم، ولو خفت في حدود المطلوب هبقى وسطي.. أعمل إيه؟ دلوقتي مفيش مشاكل ودي تجربة إحنا بنتعلم منها».

وفي سياق أكثر جرأة، لم يستبعد وائل التعاون فنيًا مع أحمد العوضي في المستقبل، لكنه وضع شروطًا واضحة: أن يكون الدور مكتوبًا بحرفية، وأن تُحترم مساحته الفنية دون تدخل في السيناريو، مؤكدًا: «بس أنا ولا بتضرب ولا بيتحط عليا، والمشاهد اللي هعملها تتكتب صح ومحدش يتدخل في السيناريو، لو الدور عاجبني وفي مساحتي ومميز ليه لا، أنا معنديش مشاكل مع حد.. أنا أشتغل مع الجن».

هذه التصريحات الممزوجة بالمصارحة والهدوء أعادت اسم ياسمين عبد العزيز إلى واجهة الترند، لتصبح محور نقاش واسع بين الجمهور، خاصة مع نبرة الصراحة التي تحدث بها وائل عبد العزيز، والتي عكست طي صفحة الخلاف وفتح مجال جديد للتعاون الفني في المستقبل.