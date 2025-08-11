نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصريحات نارية.. تامر عبد المنعم يتصدر تريند جوجل بعد رد حاسم على اتهامات بطل "نوستالجيا 80/90" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما خرج عن صمته ليرد بقوة على الاتهامات التي وجهها إليه أحد ممثلي العرض المسرحي الاستعراضي "نوستالجيا 80/90"، والذي ادعى أن عبد المنعم سعى لعمل "لقطة" على حسابه الفني.

وفي تصريحات حاسمة، أعرب عبد المنعم عن اندهاشه من تلك المزاعم، قائلاً: "واحد ماجاش العرض، تغيب أو اعتذر، النتيجة واحدة العرض كان مهدد بالإلغاء، وأنا اضطريت أقدم الدور، فين المشكلة؟"، مؤكداً أن الممثل كثير الطلبات والمشاكل، وأن عودته للعمل غير واردة.

وأضاف: "هو بيقول إني بدعي إني أنقذت العرض الحقيقة إن العرض عرضي من 2024، ومش منطقي بعد سنة أقتنص فرصة بسبب غيابه وبطلة العمل الحقيقية هي النوستالجيا نفسها، مش أي شخص بعينه"، لافتًا إلى أن الرد على تلك الاتهامات سيكون قانونيًا، لأن الاعتذار عن أي عرض حكومي يجب أن يكون كتابيًا وليس شفهيًا، حمايةً للمال العام.

واختتم عبد المنعم حديثه قائلاً: "إحنا مش شغالين في بقالة دي وزارة وعروض حكومية، ولو كان العرض اتلغى والشباك محقق 39 ألف جنيه، كان هيبقى إهدار مال عام".