نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط القاهرة والساحل الشمالي.. عاصي الحلاني يتألق في حفلاته بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مؤخرًا حفلتين فنيتين ناجحتين في مصر، الأولى في العاصمة القاهرة والثانية في منطقة الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه الذين تفاعلوا مع أجمل أغانيه على أنغام الطرب، والأجواء الحماسية.

ويستعد الحلاني الليلة لإحياء حفل مميز ضمن مهرجان القبيات الدولي في لبنان، حيث سيتم نقل الحفل مباشرة عبر شاشة MTV اللبنانية. وخلال الحفل، سيقوم بتكريم الراحل الكبير زياد الرحباني بأداء أغنية “نسّم علينا الهوى” تقديرًا لإرثه الفني العريق.

وفي سياق فني موازٍ، أطلق الحلاني أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قلبي شاطر”، في تعاون جمعه مع الشاعر نعمان الترس والملحن خليل أبو عبيد، بينما حمل التوزيع والماسترينغ توقيع ريمي مراد. الأغنية تأتي بروح شبابية ولمسة رومانسية مرهفة، تمزج بين الإحساس العميق والخفة الموسيقية التي تخاطب القلوب منذ الاستماع الأول.

الأغنية التي بدأت تلقى تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تعكس جانبًا متجددًا من شخصية عاصي الفنية، وتحمل كلمات مؤثرة تعبّر عن الحب الصادق والإحساس المرهف. ومن المتوقع أن تتصدّر “قلبي شاطر” قوائم الأغاني العربية هذا الصيف.

ويواصل الحلاني جدول حفلاته الصيفية بإطلالة مرتقبة في "بالمز" بيروت في الثلاثين من الجاري، تليها حفلة في فندق ميريت رويال في جزيرة قبرص يوم 27 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

رابط الاستماع لأغنية “قلبي شاطر”:

