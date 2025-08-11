تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بإحياء حفله الأخير في لبنان، واصفًا إياه بأنه من أجمل وأروع الحفلات في حياته. وقال تامر حسني: "حفل لبنان الأسطوري كان حب وكرم ضيافة فوق الخيال، شكرًا شعب لبنان الغالي الحبيب، شكرًا للأستاذ حسين كسيره والأستاذ طارق عليق والأستاذ ياسر الحريري، حقيقي تنظيم رائع، لكم مني كل الحب والاحترام"، مؤكدًا أن هذه الليلة ستظل من أجمل ذكرياته الفنية.



الجمهور اللبناني يستقبل تامر حسني بالمطار



وظهر تامر حسني في الفيديو محمولا على الأعناق حيث استقبله جمهوره في لبنان بالدبكة اللبنانية وبالورود والزغاريد، يصور الجمهور ويمسك بالعلم اللبناني.

تعليق تامر حسني علي استقبال الجمهور اللبناني



وعلق تامر حسني على الفيديو: "لحظات جميلة مبتتنسيش من كرم ومحبة ومن الاستقبال الاستثنائي العظيم من الجمهور اللبناني الحبيب من لحظة وصولي المطار حتى الفندق، كل الحب والشكر والتقدير للشعب اللبناني الراقي الحبيب، حفظكم الله يا غاليين على قلبي".



آخر أعمال تامر حسني



وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.