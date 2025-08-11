فن ومشاهير

تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي

0 نشر
0 تبليغ

  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 1/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 2/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 3/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 4/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 5/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 6/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 7/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 8/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 9/10
  • تامر حسني عن حفله في لبنان: من أروع حفلات حياتي 10/10

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بإحياء حفله الأخير في لبنان، واصفًا إياه بأنه من أجمل وأروع الحفلات في حياته. وقال تامر حسني: "حفل لبنان الأسطوري كان حب وكرم ضيافة فوق الخيال، شكرًا شعب لبنان الغالي الحبيب، شكرًا للأستاذ حسين كسيره والأستاذ طارق عليق والأستاذ ياسر الحريري، حقيقي تنظيم رائع، لكم مني كل الحب والاحترام"، مؤكدًا أن هذه الليلة ستظل من أجمل ذكرياته الفنية.

0f468bdf85.jpg
f00d203b03.jpg
3821db717d.jpg
138a12cd38.jpg
6b6f3d1267.jpg
3ff344cbaa.jpg
3e43f7839a.jpg
b1d527b816.jpg
d537c7f7c7.jpg


الجمهور اللبناني يستقبل تامر حسني بالمطار


وظهر تامر حسني في الفيديو محمولا على الأعناق حيث استقبله جمهوره في لبنان بالدبكة اللبنانية وبالورود والزغاريد، يصور الجمهور ويمسك بالعلم اللبناني.

تعليق تامر حسني علي استقبال الجمهور اللبناني 


وعلق تامر حسني على الفيديو: "لحظات جميلة مبتتنسيش من كرم ومحبة ومن الاستقبال الاستثنائي العظيم من الجمهور اللبناني الحبيب من لحظة وصولي المطار حتى الفندق، كل الحب والشكر والتقدير للشعب اللبناني الراقي الحبيب، حفظكم الله يا غاليين على قلبي".


آخر أعمال تامر حسني 


وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا