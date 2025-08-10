القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هشام عباس لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، والذي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات النسخة الـ33 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

موعد حفلة هشام عباس في مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

ومن المقرر تقديم حفلة هشام عباس ضمن فعاليات النسخة الـ33 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يوم 18 شهر أغسطس الجاري، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

اخر اعمال هشام عباس

وكان آخر أعمال هشام عباس هو تتر مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، الذي عرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it خلال شهر رمضان المقبل، يشارك فى بطولته: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل مهرجان القلعة

ويُعد مهرجان القلعة أحد أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يقام في أجواء ساحرة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تُضفي طابعًا تاريخيًا فريدًا على الحفلات. وتتنوع فقرات المهرجان هذا العام بين الموسيقى الكلاسيكية العربية والغناء الشرقي الأصيل، بالإضافة إلى إبداعات موسيقية معاصرة.

ويشارك فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ33، نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى فى العالم العربى، منهم النجوم على الحجار وخالد سليم وأحمد جمال ومصطفى حجاج وعمرو سليم ونسمة عبد العزيز وهشام عباس والموسيقار فتحى سلامة ومحمود التهامى، كما يشارك أيضا فريق وسط البلد والمنشد الكبير ياسين التهامى والفنان سعيد الارتيست وفريق الأوبرا للموسيقى العربية واوركسترا القاهرة السيمفونى، ولأول مرة منذ سنوات طويلة يغيب الموسيقار الكبير عمر خيرت عن مهرجان القلعة لظروف ارتباطاته الخارجية.