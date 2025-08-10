تفاصيل شخصية صبا مبارك في مسلسل ورد على فل وياسمين

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة صبا مبارك مؤخرًا تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، والذي من المقرر عرضه قريبا.

شخصية صبا مبارك في مسلسل ورد على فل وياسمين

وتجسد صبا مبارك في مسلسل ورد وفل وياسمين شخصية مُدرسة خلال أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل ورد على فل وياسمين

وتضم قائمة أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين: صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه على منصة شاهد، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل معاوية الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من إنتاج MBC studios، وإخراج طارق العريان، وأحمد مدحت، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، ويضم مجموعة من النجوم العرب، من بينهم لُجين إسماعيل، أيمن زيدان، سامر المصري، ووائل شرف، غانم الزرلي، أسماء جلال، سهير بن عمارة، وائل شرف، يزن خليل.

وايضا قدمت مسلسل وتر حساس فى 2024، والعمل يدورفي إطار اجتماعي تشويقي، وتقدم صبا من خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

أبطال الجزء الأول من وتر حساس

وقدم بطولة الجزء الأول من تر حساس: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، جنى الأشقر، نهال كمال، شريف الشعشاعي، ونورا مهدي، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.