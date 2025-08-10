نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ميمي جمال خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث ترتبط بأكثر من عمل جديد بين الدراما والسينما.

فيلم ريد فلاج

تعاقدت ميمي جمال مؤخرًا على فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، ومسلسل لينك بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، هو من نوعية الأعمال اللايت كوميدى، ومقرر بدأ تصويره قريبًا، وتضم قائمة أبطاله: أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، ومن إخراج محمود كريم، تأليف أحمد محيى، وإنتاج محمود عبد الله.

مسلسل لينك

كما تشارك ميمي جمال في مسلسل لينك، بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه في الـOff season على إحدى شاشات المتحدة، وتظهر رانيا خلال أحداث العمل بدور مالكة شركة تكنولوجيا، وتهتم بكل ما له علاقة بـالتكنولوجيا، ويسلط المسلسل الضوء على مخاطر التكنولوجيا والسوشيال ميديا على المجتمع وما قد تسببه من تدمير شباب وعائلات بالكامل.

مسلسل 2 قهوة

وتشارك ميمي جمال في مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمي واما ومرام علي، وتجسد خلاله دور جدة ومُربية مرام على، والمسلسل مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، ويشارك البطولة: محسن محي الدين، عمر محمد رياض، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، كريم العمري، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

اخر اعمال ميمي جمال

وكان اخر اعمال ميمي جمال هو مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة، والعمل من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، وايضا شاركت في مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، كما شاركت في مسلسل الحلانجى من بطولة محمد رجب، والعمل مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت.