نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تنضم لـ أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة رنا رئيس مؤخرا لـ أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي، وذلك استعدادا لعرضه قريبا.

رنا رئيس تنضم لـ أبطال فيلم سفاح التجمع

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن انضمام رنا رئيس لـ أبطال فيلم سفاح التجمع، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" قائلا: " انضمام النجمة رنا رئيس لفيلم سفاح التجمع ".

تفاصيل فيلم سفاح التجمع

ويعد فيلم سفاح التجمع أول تجربة إخراجية للمؤلف محمد صلاح العزب، بجانب تأليفه للعمل، وهو من إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي كل من: سينتيا خلفية، صابرين، انتصار، رنا رئيس، آية سليم، مريم الجندي، وآخرين.

اخر اعمال رنا رئيس

وكان اخر اعمال رنا رئيس هو مشاركتها مؤخرًا في سباق رمضان 2025، بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

وايضا عرض مؤخرا لـ رنا رئيس مسلسل روح جدو، والذي كان ثاني بطولاتها المُطلقة في الدراما، ودارات أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، تقدم خلاله رنا رئيس شخصية طبيبة تجميل، تجد كتاب كان يملكه أجدادها، يغير مجرى حياتها، فيما يظهر إسلام إبراهيم بشخصية خطيبها، وتلعب انتصار دور عمتها، وتقدم سلوى عثمان شخصية والدة إسلام وحماة رنا.