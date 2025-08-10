فن ومشاهير

بالبنفسجي الفاتح.. روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث حفلاتها الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت جمهورها صورها من أحدث حفلاتها الغنائية في مراسي. 

روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث حفلاتها الغنائية  

وأحيت روبي حفلا غنائيا في مراسي، واطلت بفستان قصير باللون البنفسجي الفاتح مكشوف الكتفين مطرز يدويا بشكل الورود. 

أحدث اعمال روبي 

ومن ناحية اخري، طرحت روبي مؤخرا أغنية "ثانيتين" من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.

اخر اعمال روبي 

ويذكر ان روبي قد طرحت مؤخرا دويتو جديد مع الفنان أحمد سعد بعنوان "تاني" صدر ضمن الجزء الأول من ألبومه "بيستهبل"، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وايضا شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال دورها في مسلسل "إخواتي"، قدمت دور "أحلام"، وهي واحدة من أربع شقيقات يصدقن في تأثير الأحلام ويواجهن صعوبات في استمرار أي علاقة عاطفية.

ابطال مسلسل "إخواتي"

ويضم مسلسل "إخواتي "بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مريم الجابري

