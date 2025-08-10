صبا مبارك في مواجهة حب غير متوقع في 220 يوم



القاهرة - محمد ابراهيم - تتصاعد أحداث الحلقة السابعة لتضيف لمريم (صبا مبارك) المزيد من الهموم، فبينما ترافق زوجها (كريم فهيم) وهي متشبثة بالأمل رغم الخوف، وحاضرة بكامل قلبها إلى جوار شريك حياتها في أصعب لحظاته، تتكشف خبايا الماضي، لتفجر مفاجأة ربما ليس هذا وقتها، ضمن أحداث مسلسل 220 يوم الذي يُعرض على قنوات ام بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

بينما نرى مريم وهي نائمة بالمستشفى كمرافقة لزوجها أحمد، أثناء خضوعه لعملية خطيرة بالمخ، نفاجأ بابن خالته كرم (علي الطيب) وهو يدخل عليها وفي عينيه نظرة حب دفين. ومن خلال الفلاش باك، نتعرف على تاريخ مريم مع كرم؛ فقد جمعتهما صداقة سابقة قبل أن يكون هو السبب في تعارفها على أحمد، لتبدأ قصة حبها وزواجها. إلا أن الحلقة تكشف جانبًا لم يظهر من قبل، وهو ما يكنه كرم من مشاعر دفينة تجاه مريم، والتي تتضح في نظراته القلقة ولمسة يده على وجهها، قبل أن يتفاجأ بدخول والدته.

وهو ما يكشف لنا سر مشاعر كرم المعقدة وعلاقته المضطربة بابن خالته أحمد، ويثير التساؤلات حول مصير هذه المشاعر، وكيف سيكون رد فعل مريم في حال ما اكتشفت هذه المشاعر؟

220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، تحت قيادة لمخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.