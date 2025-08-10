بسبب "حمام الثلج".. بسنت شوقي تهيمن على تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة بسنت شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت جمهورها بفيديو لتجربة جديدة خاضتها وهي "حمام الثلج" أو العلاج بالتبريد.

سبب تصدر بسنت شوقي التريند

ونشرت بسنت شوقي فيديو عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه مع صديقتها وعدد من الأشخاص يجلسون في حوض مليء بالماء والثلج.

بسنت شوقي تستمتع بـ "حمام الثلج"

وظهرت بسنت شوقي في الفيديو وهي مستمتعه بـ "حمام الثلج" مع اصدقائها ويستمعون إلى تعليمات المدرب بداية من الابتسام ثم أخذ شهيق وزفير ثم الاسترخاء وأخيرا وضع الرأس في الماء.

تعليق بسنت شوقي علي تجربة "حمام الثلج"

وكتبت بسنت شوقي: "أول حمام ثلج جماعي لي، متهيأليش ممكن اعمله فى مكان احلى من بحر الساحل".

أحدث اعمال بسنت شوقي

ومن ناحية اخري، تنتظر بسنت شوقي عرض فيلم إذما بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

اخر اعمال بسنت شوقي

ويعد مسلسل "وتقابل حبيب" اخر اعمال بسنت شوقي، والعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.