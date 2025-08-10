ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أحدث صورها من داخل أحد الفنادق الفاخرة.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين في الصورة عبر إنستجرام بفستان بنفسجي من الكروشيه الضيق المصمم بأسلوب أنثوي راقٍ أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية فاخرة شملت عقدًا متعدد الطبقات، أساور مرصعة وخواتم لافتة، إلى جانب ساعة ذهبية أنيقة زادت من فخامة المشهد

وتحرص ياسمين صبري على تبديل مشاعر الحزن إلى مشاعر الامتنان وسعادة، وتمتن لجميع المواقف المختلفة التي تتعرض لها، ما يجنبها التعرض للإجهاد والإرهاق الذى يؤثر على بشرتها.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

وايضا شاركت في فيلم "المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.