"تامر عبدالمنعم" يرد بقوة: "احنا مش شغالين في بقالة دي وزارة وعروض حكومية"

تامر عبدالمنعم يكشف حقيقة إتهامات أحد ممثلي نوستالجيا ٩٠/٨٠ : واحد ماجاش العرض نلغيه وإيراده ٣٩ الف جنية

كشف تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن حقيقة الاتهامات الموجهة إليه وما أشيع خلال الساعات الماضية والتي شن أحد ممثلي العرض المسرحي الاستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ على الفنان تامر عبدالمنعم واتهمه بأنه يريد عمل "لقطة" على حسابه.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن اندهاشه الشديد على مااثير من ناحية الممثل وقال: أرد أقول ايه !! واحد ماجاش العرض تغيب أو اعتذر على حد قوله الاتنين واحد النتيجة ان العرض كان مهدد بالإلغاء.

وأوضح "عبدالمنعم" ثم أنا لم اذكر اسمه كل اللي قلته ان بسبب تغيب الممثل لظرف ما اضطريت اعمل الدور فين المشكلة.. هو عاوز يرجع وده مش هيحصل وهو كثير الطلبات والمشاكل ونتمنى له التوفيق.

وأضاف تامر عبدالمنعم: “ كون إنه جاب اسمي أو ذكر أني بدعي الإنقاذ فأنا مش عارف أرد أقول إيه على الكلام ده ولا المفروض نقفل العرض”.

وأنهى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية: “أخيرا هو يروج إنه بطل العرض وأنا أقول له أنه أحد عناصره والنوستالحيا هي بطلة العرض وتلميحاته إني اقتنصت الفرصة فده كلام عيب لأن العرض عرضي من يوميه ٢٠٢٤ واكيد مش هاجي بعد سنة ونتيجة اعتذاره اقتنص فرص وهو اللي ذكر اسماء مش أنا والرد عليه هيكون قانوني لان باختصار اللي بيعتذر مش بيعتذر لمخرج منفذ شفهيا ولكن يعتذر كتابيًا وبعد البت في الاعتذار يبقي ما يجيش احنا مش شغالين في بقالة دي وزارة وعروض حكومية والعوض لو كان تم إلغاءه والشباك جايب ٣٩ الف جنية كانت هتبقي جريمة إهدار مال عام”.

وكان أحد ممثلي العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي قام بتجسيد شخصية الزعيم عادل إمام خلال أحداث العرض قد تغيب قبل العرض وإنقاذا لدور وشخصية الزعيم عادل إمام وهي شخصية رئيسية خلال الأحداث أصر الفنان تامر عبدالمنعم على تجسيد الشخصية.