أحمد عبد العزيز يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان « أحمد عبد العزيز » وجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل " فهد البطل " لجنة تحكيم وإستفتاء جمهور ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

وعقدت لجنة التحكيم الدرامي بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13 مساء أمس لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025.

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، وقد تغيب المخرج القدير إبراهيم الشوادي عن الاجتماع بسبب ظروف مرضه.

وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025.

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

وأكد الحصرى بأنه لن يعلن عن نتائج لجنة التحكيم إلا قبل المهرجان بأيام.

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ أيام قليله.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.