الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم النجمة غادة عادل في حدث فني مميز وقد أعربت عادل عن فخرها بتواجدها في هذا المهرجان الذي يُعتبر منصة مهمة لدعم المواهب الشابة في صناعة السينما وعبّرت عن سعادتها الغامرة بهذه الجائزة، مؤكدة أن هذا التكريم يعزز من روح الإبداع لدى الشباب.

مهرجان الغردقة السينمائي يمنح نجمة الشباب غادة عادل تكريمًا مميزًا في فعالياته

تم تكريم غادة عادل أمام جمهور غفير من محبي السينما وممثلين من مختلف فئات المجتمع كان لها حضور مميز خلال اللقاء، حيث قدمت نصائح للشباب حول كيفية دخول عالم الفن وأكدت أن العمل الجاد والمثابرة هما أساس النجاح، مشددة على أهمية عدم الاستسلام أمام التحديات.

المهرجان هذا العام شهد عرض مجموعة من الافلام القصيرة التي تعكس تجارب ومواهب جديدة كما قدمت الكثير من الورش التدريبية للمشاركين، مما يعكس جهود القائمين على المهرجان في دعم الهواة والمبدعين وقد استطاعت هذه الفعاليات خلق مساحة للتبادل الثقافي.

هذا التكريم يعكس دور غادة عادل كأيقونة في عالم السينما، ويجدد التزامها بمهنة التمثيل تأمل عادل في أن يكون هذا التكريم حافزاً للشباب لمواصلة الطموح والسعي لتحقيق أحلامهم في عالم الفن.