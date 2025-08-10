بعد غياب 16 عامًا.. ليلة لا تنسى لـ نبيل شعيل في مهرجان مراسي بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل والمطرب الشعبي محمود الليثي حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان مراسي" ليالي مراسي"، بالساحل الشمالي، برعاية مراسي البحر الأحمر.





وصعد في البداية إلى المسرح، المطرب الشعبي محمود الليثي والذي قدم عددا كبيرًا من أغانيه الشهيرة "عم المجال كله، بونبونايه، بطل السوق، سوق البنات" وغيرهما.





وقدم النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، في أول ظهور له بحفل في مصر بعد غياب 16 عامًا، سهرة غنائية رائعة حيث قدم أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل "ما أروعك، طبعا غير، جاني، ما علينا، ندمان"، وغيرهما من أغانيه الشهيرة.



وتعد حفل مهرجان مراسي اللقاء الأول للنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، بعد غياب استمر 16 عاما عن الشعب المصري، وذلك نتيجة لمجهودات شركة إعمار مصر وإدارة مهرجان مراسي.

حفلات مهرجان مراسي



يشار إلى أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.