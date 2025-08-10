نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألوم على مين" يشعل يوتيوب.. جنات تغزو التريند في مصر والوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة جنات نجاحًا كبيرًا فور طرح ألبومها الجديد "ألوم على مين"، حيث دخلت قائمة تريند "يوتيوب" في عدد من الدول العربية، بخمس أغنيات دفعة واحدة خلال أول أسبوع من نزول الألبوم في مصر، جاءت ثلاث أغنيات من الألبوم ضمن القائمة وهي: "ألوم على مين"، "فات بكرة"، و"من الليلة"، بينما دخلت قائمة التريند في السعودية أغنية "ألوم على مين"، وأغنية "كاش كاش" في المغرب.



وكانت جنات قد أصدرت ألبومها يوم الأربعاء الماضي، متضمنًا 9 أغنيات هي: "أشيك واحدة"، "فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"، "ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، بالإضافة إلى أغنية "النص اللي يخص" التي طرحتها قبل أسبوع من إصدار الألبوم تمهيدًا له.



وتعاونت جنات في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: ملاك عادل، أدهم معتز، سيد حسن، مدين، إسلام رفعت، تيام، وعمرو الشاذلي، فيما تولى يوسف حسين توزيع النسبة الأكبر من الأعمال.