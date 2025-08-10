حمزة نمرة يشعل مكتبة الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن حفلات الموسم الصيفي أحيا الفنان حمزة نمرة، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الـ22، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.



وشهد الحفل تألق الفنان حمزة نمرة، حيث استهل الحفل معربًا عن حرصه بالمشاركة كل عام بفعاليات مهرجان الصيف الدولي لما يلقاه الجمهور السكندري من مكانة خاصة في قلبه، والذي تفاعل معه بشكل كبير خلال تقديمه باقة مميزة من أفضل أغنياته مثل شمس وهوا، عزيز عيني، اتخمينا، غروب، إسكندرية، رياح الحياة، افتكر، بلدي، شيل الشيلة، دايرة الرحلة، يا ظريف الطول، فاضي شوية، معلش، داري يا قلبي، احلم، القصة واللي كان، إوعدوني، إنسان، وتذكرتي.



يذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتي 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية واستاند أب كوميدي، وعدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.