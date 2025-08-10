نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد شاهين ضيف برنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار، يحل الفنان محمد شاهين، ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، عبر شاشة قناة DMC، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تفاصيل اللقاء

ويتحدث محمد شاهين، خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية والفنية، وآخر نجاحاته في مسلسل لام شمسية، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكانت قد شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومتابعيها، لضيف الحلقة الجدية من برنامجها "صاحبة السعادة، الذي يعرض عبر شاشة قناة "دي أم سي"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة له دون وجهه وكعادتها وجهت سؤال للجمهور عن ضيف الحلقة، قائلة:" تفتكروا مين ضيف الحلقة الجاية ؟".