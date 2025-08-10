نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 55 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان كريم عبد العزيز المركز الرابع في شباك التذاكر بفيلمه الجديد “المشروع X”، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، حيث حقق نجاح هائلًا منذ أولى أيام عرضه محققًا إيرادات 55 مليونا و3 آلاف جنيه، مقابل بيع 387.4 ألف تذكرة.

تفاصيل فيلم “المشروع X”

ويتميز “المشروع X” بتقنيات عرض سينمائي غير مسبوقة في الوطن العربي، حيث يُعرض بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة تُضاهي كبرى الإنتاجات العالمية.

أبطال فيلم “المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

“المشروع X” ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية متكاملة تنقل الجمهور إلى عوالم من الإثارة والتراث في آنٍ واحد.