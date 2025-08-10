نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر هدى الإتربي تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هدى الإتربي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نفت الأخبار المتداولة حول حصولها على دعوة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك أو المركز الإعلامي التابع له لحضور مباريات الفريق القادمة بمنافسات الدوري العام المصري.

هدى الاتربي

تصريحات هدى الإتربي

وأكدت الإتربي أنها لا تعلم شيء عن ما تردد عن هتاف جمهور نادي الزمالك بإسمها في مبارة النادي الأخيرة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ولكنها تعتز بتشجيعها لنادي الزمالك وأنها من جماهيره.

وأكدت هدى أيضًا على احترامها الشديد لكل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها الكروية وأنها تفضل مشاهدة مباريات الزمالك في بيتها مع الأسرة على الرغم من تشجيع والدتها للنادي الأهلي بشدة.

أحدث أعمال هدى الإتربي

يذكر أن هدى الاتربي تنتظر قريبًا عرض فيلم "بيج رامي" التي تشارك في أحداثه من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.