اليوم.. مروة ناجي ضيفة برنامج "واحد من الناس"

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، اليوم المطربة مروة ناجي التي تشدو بباقة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة.

تفاصيل اللقاء

كما تتناول الحلقة الحديث عن أبرز المحطات في مسيرتها وأقرب الأغاني إلى قلبها وانطلاقتها وبدايتها الفنية ونشأتها.

وتكشف مروة ناجي خلال الحلقة عن عشقها إلى الطرب القديم ولنجوم ونجمات الزمن الجميل ومنهم وردة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهم.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة.