في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عل الحجار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات الدورة الـ 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

علي الحجار

آخر أعمال علي الحجار

وكان آخر أعمال علي الحجار هي أغنية بعنوان «بخاف من عيد ميلادي»، والذي طرحت على طريقة الفيديو كليب باستخدام الـAI، وتروي الأغنية قصة تقدم الرجال في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب وحتى سن الرشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها

وأيضًا طرح أغنية بعنوان أنا دمي حر أنا مصراوي، وهي من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، واستعرضت الأغنية مشاهد من جمال مصر، وبعض الشخصيات التي أثرت في بعض المجالات.

“مش روميو وجولييت”

وأيضًا شارك في "مش روميو وجولييت" هي تجربة فنية فريدة من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية للشاعر أمين حداد، وإخراج المخرج الكبير عصام السيد. وساهم في نجاح العرض فريق مبدع في جميع التفاصيل الفنية، حيث جاءت الموسيقى والألحان بتوقيع أحمد شعتوت، والاستعراضات من تصميم شيرين حجازي، والديكور من إبداع محمد الغرباوي.



