كايروكي يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم -





يحيي فريق كايروكي حفلًا غنائيًا مميزًا، اليوم السبت، في لبنان، ضمن جولته الغنائية التي تشمل عددًا من الدول العربية، حيث يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهوره.





ويأتي الحفل بعد النجاح الضخم الذي حققه الفريق مؤخرًا في استاد القاهرة، بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، حيث افتتحوا الحفل بأغنية “أصحاب الأرض” دعمًا لفلسطين، في لفتة إنسانية حملت رسائل تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، قبل أن يقدموا باقة من أبرز أعمالهم التي تفاعل معها الجمهور بحماس.





على جانب آخر، يواصل أمير عيد، مؤسس الفريق، حصد نجاح ألبومه الأخير “روكسي” الذي طرحه في صيف 2024، وهو ميني ألبوم يضم خمس أغنيات قُدمت على ثلاثة فصول تحكي قصة مترابطة.





الفصل الأول: “حاجات جوايا” و”اسمك إيه”، وقد تم تصويرهما في قصة فيلم قصير من بطولة أمير عيد وندى أبادر، وإخراج نازلي أبو سيف.

الفصل الثاني: “حب تحت الإنشاء” و”ناسي كل حاجة”.

الفصل الثالث والأخير: بعنوان “الدنيا هس”، وشاركته فيه الفنانة سارة مول البلاد، وافتتح بمشهد تمثيلي جمعه مع ندى أبادر، في أجواء تعيد الحكاية إلى حقبة الخمسينيات.



