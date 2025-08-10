نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم “روكي الغلابة” لدنيا سمير غانم في الدول العربية.. 14 أغسطس في المقال التالي

تستعد النجمة دنيا سمير غانم لعرض أحدث أفلامها “روكي الغلابة” في دور السينما بالدول العربية ابتداءً من الخميس 14 أغسطس الجاري، بعد أن حقق العمل نجاحاً كبيراً في مصر بإيرادات تجاوزت 25 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط من طرحه، ليواصل المنافسة القوية في موسم الصيف السينمائي.



أحداث فيلم “روكي الغلابة”

تدور أحداث الفيلم حول فتاة بسيطة من أصول ريفية تجد نفسها فجأة في عالم الملاكمة، قبل أن تكلف بمهمة حماية طبيب (محمد ممدوح) تحيط به الأخطار. ومع انخراطها في هذا العالم الجديد، تواجه مواقف كوميدية ومفارقات غير متوقعة، إلى جانب دخولها في قصة حب مليئة بالتشويق.



أبطال فيلم “روكي الغلابة"

الفيلم يضم نخبة من النجوم إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والطفلة كايلا رامي رضوان، بالإضافة إلى ضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، وأحمد سعد. العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.





ويعد “روكي الغلابة” ثاني بطولات دنيا سمير غانم السينمائية بعد فيلم “تسليم أهالي” عام 2021، بينما كان آخر ظهور لها في الدراما من خلال مسلسل “عايشة الدور” الذي عُرض في رمضان الماضي.