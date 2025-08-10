نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاستعدادات الأخيرة لبروفات مسرحية “حب من طرف حامد” بطولة ميدو عادل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلقت الاستعدادات النهائية على مسرح السامر بالعجوزة لبدء العروض الأولى لمسرحية “حب من طرف حامد”، حيث يواصل فريق العمل إجراء البروفات الأخيرة وسط أجواء من الحماس والتعاون بين الممثلين وصناع العرض.

بدء الاستعدادات الأخيرة لبروفات مسرحية “حب من طرف حامد” بطولة ميدو عادل (صور)



المسرحية من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وبطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت، وعدد كبير من أبطال فرقة السامر.



ويشارك في العمل مهندس الديكور محمد جابر، ومصممة الملابس رنا عبدالمجيد، فيما يتولى إنتاجه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي التابعة لهيئة قصور الثقافة بوزارة الثقافة.



من المقرر أن تنطلق العروض الرسمية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يحظى العمل بإقبال جماهيري كبير لما يتناوله من أحداث مشوقة وأداء تمثيلي مميز.