أحمد حسن راؤول يبدأ عامه الجديد من قلب الاستوديو: "لنبدأ سنة جديدة"

أحمد جودة - القاهرة -

اختار الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول أن يحتفل ببداية عامه الجديد على طريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة له من داخل الاستوديو، وعلق عليها بكلمات مختصرة وحماسية: "لنبدأ سنة جديدة". هذه العبارة البسيطة كانت كافية لتفتح باب التفاعل بينه وبين جمهوره، الذي انهالت عليه التهاني والتمنيات بسنة مليئة بالإبداع والنجاحات.

ظهور راؤول من قلب الاستوديو في هذه المناسبة يعكس ارتباطه الوثيق بالموسيقى والعمل الفني، وكأنه يعلن أن بداية عامه الجديد ستكون أيضًا بداية مرحلة جديدة في مشواره، تحمل مشاريع وأفكارًا موسيقية مميزة. وجاءت التعليقات من متابعيه لتؤكد على مكانته كشاعر استطاع أن يترك بصمة واضحة في الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، من خلال تعاونه مع كبار النجوم وتقديمه كلمات لاقت رواجًا واسعًا.

عدد من الفنانين والمطربين بادروا بتهنئته عبر التعليقات، معبرين عن دعمهم له وتمنياتهم بمزيد من التألق، فيما اعتبر البعض أن اختياره للاستوديو كبداية للعام هو رسالة ملهمة لكل من يسعى خلف شغفه ويحول أيامه الخاصة إلى محطات للإنتاج والعمل.

بهذه الإطلالة المميزة، جمع أحمد حسن راؤول بين لحظة شخصية خاصة وبداية فنية جديدة، ليؤكد أن الإبداع بالنسبة له ليس مجرد مهنة، بل أسلوب حياة يرافقه في كل مرحلة وكل مناسبة.