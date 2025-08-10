نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألوان الصيف ونبض السعادة.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة من مراسي عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت النجمة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صور جديدة من إجازتها الصيفية في منطقة مراسي الساحرة بالساحل الشمالي. ظهرت آيتن في الصور بإطلالة صيفية أنيقة تعكس أجواء البحر والشمس، حيث اختارت ألوانًا زاهية تناسب أجواء الموسم، مع لمسات جمالية بسيطة أبرزت ملامحها الطبيعية المشرقة.

وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على جمالها وبساطتها، مؤكدين أن حضورها المبهج يضفي طاقة إيجابية على كل من يشاهدها. ولم يخلُ الأمر من تعليقات مليئة بالإعجاب، حيث تغزّل البعض في ابتسامتها المشرقة، فيما أشاد آخرون بذوقها في اختيار أزيائها التي تجمع بين الأناقة والراحة.

آيتن عامر، المعروفة بروحها المرحة وحبها للحياة، حرصت من خلال هذه الإطلالة على مشاركة لحظات السعادة والهدوء التي تعيشها على شاطئ البحر، في وقت تواصل فيه تحقيق النجاحات الفنية على الشاشة، لتؤكد أنها تجمع بين التألق في الحياة الشخصية والمهنية.

وتواصل النجمة تفاعلها النشط مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، حيث تحرص دائمًا على نشر صور وفيديوهات من يومياتها، لتبقى قريبة من محبيها الذين ينتظرون جديدها دائمًا، سواء كان على صعيد الأعمال الفنية أو الإطلالات التي تلهمهم بإحساسها العالي بالموضة.