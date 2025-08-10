فن ومشاهير

بسبب إعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور "الزعيم" في نوستالجيا ٩٠/٨٠

أحمد جودة - القاهرة - أنقذ الفنان تامر عبدالمنعم دور الزعيم "عادل إمام" بسبب إعتذار الممثل الذي يجسد شخصية الزعيم بليلة خلال أحداث العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي تم عرضه على خشبة مسرح محمد عبدالوهاب.

وإنقاذا لشخصية الزعيم خلال الأحداث لأنها شخصية رئيسية أصر الفنان تامر عبدالمنعم على تجسيد الشخصية وفوجيء جمهور الأسكندرية العاشق للفن بتجسيد الفنان تامر عبدالمنعم لشخصية الزعيم وأصروا على التقاط صور تذكارية معه.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة من بروفة المكياج  له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: تغيب الممثل الذي يقوم بدور الزعيم لظرف ما عن مسرحية نوستالجيا ٨٠/٩٠ أثناء عرضها بالإسكندرية ولم يكن امامي سوي ان اؤدي الدور لان الصالة كانت كومبليه وعليه قام الماكيير اسلام عباس بعمله والكوافيرة سلوي احمد وانا الآخر قمت بعملي وكانت هذه هي النتيجة، شكرا اسلام انت ماكير كبير، المسرح لا يعيقه شئ واحترام الجمهور واجب. 
 

عادل امام  

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم قام بتجسيد شخصية الزعيم عادل إمام خلال أحداث فيلم المشخصاتي الذي تم عرضه في 2003.

محمد الشيخ

