نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم والمنتج الشاب هشام جمال تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره اللافت في حفل الفنان الكبير حسين الجسمي بالساحل الشمالي، والذي شهد أجواء فنية استثنائية وحضورًا جماهيريًا ضخمًا، إضافة لوجود شخصيات بارزة على رأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

الحفل الذي أقيم وسط أجواء صيفية ساحرة، تحول إلى حديث مواقع التواصل، خاصة مع الإشادة الكبيرة التي وجهها ساويرس للجسمي وأجواء الحفل، حيث كتب عبر حسابه على منصة X: «حسين الجسمي منور في بلدك مصر وساحلها الجميل، ومبروك لهشام جمال وروزناما»، في إشارة واضحة إلى النجاح الكبير الذي حققه العمل المشترك.

المفاجأة التي خطفت الأضواء كانت صعود هشام جمال برفقة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر إلى المسرح، حيث قدما مع حسين الجسمي أغنية "فستانك الأبيض"، وهي الأغنية التي كتبها هشام خصيصًا لليلى بمناسبة زفافهما قبل شهرين، لتصبح لحظة استثنائية تجمع بين الحب والفن على خشبة واحدة. الجسمي أدى الأغنية بصوته الدافئ والمميز، بينما ظهر الانسجام واضحًا بين هشام وليلى، ما أشعل تفاعل الجمهور بشكل كبير.

الأغنية لم تتوقف أصداؤها عند الحفل فقط، بل واصلت نجاحها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت نسب مشاهدة وانتشار واسع منذ لحظة صدورها، ما جعلها تتصدر الترند، ويدخل اسم هشام جمال قائمة الأكثر بحثًا على جوجل.

كما شهد الحفل مفاجأة أخرى، بظهور النجم محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في كليب حسين الجسمي الجديد "مستنيك"، والذي تم عرضه خلال الفعالية بأسلوب الأبيض والأسود، في خطوة أضافت بعدًا بصريًا وجماليًا للأجواء الفنية في الساحل الشمالي.