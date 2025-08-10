نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تعود إلى جمهورها المصري بحفل استثنائي في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء واحدة من أضخم حفلات الموسم في الساحل الشمالي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري، وسط أجواء صيفية ينتظرها جمهورها بشغف كبير ويُتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الأعمار، حيث اعتاد محبو "ملكة الإحساس" على جعل حفلاتها حدثًا فنيًا مميزًا لا يُفوّت.

إليسا شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام البوستر الرسمي للحفل، مرفقًا برسالة مليئة بالحماس قالت فيها: "أخيرًا في مصر... انتظروا المزيد"، وهي الجملة التي زادت من حماس محبيها، ورفعت سقف التوقعات حول ما ستقدمه في هذه الأمسية.

ومن المنتظر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة مختارة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، التي صنعت مسيرتها المليئة بالنجاحات، وجعلتها واحدة من أكثر الفنانات جماهيرية في العالم العربي. كما ينتظر الجمهور مفاجآت خاصة قد تتضمن أغانٍ تُغنى لأول مرة على المسرح المصري هذا العام، أو لحظات تواصل مباشر مع الحاضرين بأسلوبها العفوي الذي يميزها دائمًا.

أجواء الساحل الشمالي في هذا التوقيت من العام تمنح الحفل طابعًا خاصًا، يجمع بين روعة البحر، وحيوية الصيف، وإحساس إليسا المرهف، مما يجعله أمسية مثالية لعشاق الفن الرومانسي والموسيقى الحية.

هذا الحفل يمثل أيضًا عودة قوية لإليسا إلى الساحة الغنائية المصرية بعد فترة من الانشغال بجولاتها الفنية خارج البلاد، وهو ما يضفي على الحدث قيمة خاصة لدى الجمهور المصري الذي ينتظر لقاءها منذ أشهر طويلة.