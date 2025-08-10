لهذا السبب... شيرين تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة القديرة شيرين محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن الفرق بين شخصيتها الحقيقية والدور الذي اشتهرت به في مسرحية "المتزوجون"، إضافة إلى كشفها عن موقف إنساني مؤثر عاشته على الطريق الدائري.

شيرين أوضحت أن شخصية "لينا" التي قدمتها في المسرحية الشهيرة كانت مجرد دور فني أدته بإتقان، لكنها لا تمت بصلة لطباعها الحقيقية، قائلة:"عمري ما كنت لينا، أنا مثلت لينا وقومت بدورها ونجحت في التمثيل، لكن شخصيتي الحقيقية معتدلة وحقانية، ولو بقدر أساعد حد بحاول على طول، وربنا بيردلي ده في حاجات تانية كتير، ولو حد أذاني بنتظر الرد من عند ربنا".

وخلال اللقاء، روت الفنانة الكبيرة واقعة إنسانية أثرت في الجمهور، إذ تذكرت حادثًا صادفته أثناء سيرها على الطريق الدائري عندما كانت في طريقها للنزول من نزلة الهرم، حيث فوجئت بسيارة مسرعة تصطدم بالحاجز وتنقلب. وعلى الفور طلبت من سائقها التوقف للمساعدة، لتجد السائق ملقى خارج السيارة في حالة خطرة.

وتابعت شيرين:"رشيت عليه مياه عشان يفوق، وطلبت من الناس تعدل العربية، وكلمت الإسعاف فورًا، وعرفت أن العربية دي مش ملكه لكنه بيشتغل عليها، فكلمنا ابنه وحكينا اللي حصل. كان فيه شخص حاول ياخد تليفونه لكني منعته، وفضلت واقفة لحد ما الإسعاف أخدته على المستشفى".

القصة لم تنته عند هذا الحد، فبعد الحادث تواصلت أسرة المصاب مع شيرين، وشكرها شقيقها على موقفها النبيل، حتى أن بعض الأهالي وصفوها بعبارة: "أختك بـ 100 راجل".