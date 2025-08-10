نجلاء بدر تتصدر تريند جوجل بحديث مؤثر عن قانون الإيجار القديم وذكريات منزل العائلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة نجلاء بدر، اليوم، قائمة تريندات البحث على جوجل، بعد تصريحاتها الصادقة والمؤثرة عن ارتباطها العاطفي والإنساني بقانون الإيجار القديم، وما مثّله من فصل خاص في حياتها الشخصية.

وقالت نجلاء بدر، في حديث لوسائل الإعلام، إن علاقتها بمنزل العائلة كانت تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا، موضحة: "منذ وفاة والدي ووالدتي، كنت المقيمة الوحيدة في المنزل دون أشقائي، ظللت فيه بمفردي لمدة ثماني سنوات، حتى تزوجت وانتقلت لبيت زوجي"، مؤكدة أن هذا المكان لم يكن مجرد جدران وأثاث، بل كان يحتضن طفولتها وأصوات والديها وروائح أيام لا تُنسى.

وأضافت: "قرار إخلاء منزل والدي، الذي أصبح ميراثًا من الدرجة الأولى ونقلته لي صاحبة العقار بحكم إقامتي، كان قرارًا صعبًا للغاية. فالبيت كان بالنسبة لي حياة كاملة، وليس مجرد عنوان أو موقع على الخريطة".

وتابعت نجلاء حديثها بأسلوب مؤثر قائلة: "احتفظت بالبيت، لكن في كل مرة كنت أمر عليه، كان الحزن يملأ قلبي. أصبح ساكنًا صامتًا باردًا، مظلمًا وكئيبًا… رحلت أسرتي، وحتى أصوات الجيران التي كانت تملأ المكان بالدفء اختفت بعد أن رحل أغلبهم عن عالمنا".

وأكدت أن قرار الإخلاء لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة مع مشقة نقل الأثاث والتفاصيل الصغيرة المرتبطة بالذكريات، مشيرة إلى أن الشارع نفسه تغيّر ولم يعد يحمل نفس الروح: "رغم التزامي بدفع إيجاره البسيط، جاء القرار أو القانون الجديد ليحرّك الساكن، ويعيد الحياة للمكان، ويفتح المجال أمام أسر أخرى لتصنع ذكرياتها داخله"، في إشارة إلى فلسفتها في تقبّل التغيير.

وختمت نجلاء بدر حديثها برسالة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي: "بقاء البيت لم يخلّد الذكريات الجميلة، بل أضاف له ذكريات مؤلمة من الصمت والفراغ والظلام. البيت ليس ملكي ولا ملك الذكريات، فالذكريات ملكي أنا… الجدران قد تتهدم والأجساد تفنى، لكن الذكريات تظل حيّة في القلوب".