نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان والكاتب ناصر عبدالحفيظ رئيسًا للمسرح السياحي بعد نجاح رائعة “الست” وخماسية عروض فرقة المسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذي حققته رائعة “الست” وخماسية العروض التي قدمتها فرقة المسرح المصري، شهد مسرح الحياة بوسط القاهرة ليلة فنية استثنائية، انطلقت خلالها أولى عروض الموسم الجديد بمسرحية “بليغ والست”، وسط تصفيق جماهيري حار وتفاعل واسع من الحضور.

تفاصيل الإحتفالية:

الاحتفالية تخللت توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين نقابة السياحيين وفرقة المسرح المصري، حيث وقّعه المهندس حمدي عز نقيب السياحيين والفنان والكاتب ناصر عبدالحفيظ مؤسس الفرقة وصاحب مشروع “المسرح الثري”، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والضيوف العرب، منهم اللواء أحمد ونيس، العميد يسري علي، الدكتور حسن الشريف، وممثلون عن الجاليات الليبية والعمانية والسعودية والسودانية والعراقية واليمنية.

عن عرض بليغ والست:

بليغ والست” هو عرض ديو درامي موسيقي يجسد اللقاءات الفنية والإنسانية بين الموسيقار بليغ حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، بطولة فريدة حماد ومحمد عزت، وتأليف وإخراج ناصر عبدالحفيظ، ضمن مشروع “المسرح الثري” المعتمد على الجسد والصوت والرموز السيميائية دون ديكور تقليدي.

كما أعلنت النقابة عن تشكيل اللجنة العليا للمسرح السياحي، وتكليف الفنان ناصر عبد الحفيظ برئاستها، وعضوية الصحفية أسماء عفيفي (نائب الرئيس)، والفنان أحمد رحومة (أمين عام اللجنة)، إلى جانب إسلام ماكي، محمد عزت، ريان هاشم، لمياء العبد، فاطمة صلاح، ريم العزب، ونيفين خله.

المهندس حمدي عز أكد أن البروتوكول خطوة لترسيخ المسرح السياحي كقوة ناعمة للترويج الثقافي لمصر، فيما أعرب ناصر عبدالحفيظ عن اعتزازه بالتكليف، معتبرًا أنه سيفتح آفاقًا جديدة لمشروعه المسرحي الإنساني والفني