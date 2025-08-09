نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي: أنا غير راضي على حال المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لوضع الضوابط الإخراجية.. أشرف زكي يعقد اجتماعا مع مخرجين مصر فى مسرح النهار

عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اجتماعا مع مخرجي مصر مساء اليوم في الثامنة والنصف مساءا بمسرح النهار وحضر العديد من المخرجين الكبار والفنانين.



افتتح الإجتماع بكلمة أشرف زكي، حيث قال: " أصبحت مهنة الإخراج مهنة لا مهنة له وأن لا بد من تذكر من هو المخرج وحقه في أن يخرج والحق في اختيار مساعدين الإخراج

وأضح اشرف زكي أنه يتم عرض العديد من المهرجانات والعروض المسرحية دون علم النقابة وعلي العلم أن يكون كل المشاركين غير نقابيين فنصبح احنا الغرباء وليس النقباء.



واضاف اشرف زكي أنه غير راضي علي حال المسرح والمهرجانات التي تقدم وان النقابة ليس لها دور أو صوت في ذلك ولا بد من رجوع هيبة هذة المهنة لأنها فقدت هيبتها

واختتم اشرف زكي أن المخرج هيبة المهنة ولا يجوز لأي أحد أن يصبح مخرجا أو مساعد مخرج حيث أن نقابة المهن التمثيلية هي أساس الكلمه الأولي والاخيرة ولايجوز أن يخرج أحد عملا إلا بشروط اللائحة.