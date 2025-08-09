نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج ناصر عبد المنعم: ضرورة عمل بروتوكولات بين نقابة المهن التمثيلية والمهرجانات الخارجية في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ادار المخرج ناصر عبد المنعم الإجتماع الذي عقد مساء اليوم في مسرح النهار بحضور مخرجين مصر وفنانين كبار علي رأسهم محسن منصور وايهاب فهمي مع دكتور اشرف زكي.

وقال ناصر عبد المنعم: “ المخرج له حقوق علي جهات الإنتاج منها متي سيتم العرض وعدم ترك العمل دون توثيق حيث أنه يوجد العديد من العروض تستنزف طاقتها في البروفات ولن تخرج إلى الجمهور”.

واكد ناصر عبد المنعم ضرورة زيادة أجور المخرجين المتعاقدين من الخارج بالنسبة للعاملين بالدولة اخر لائحة ٢٠٠٨ فظهر فجوة كبيرة في الماديات ولا بد من اعادة النظر للائحة.

واضاف ناصر عبد العظيم محاولة عمل بروتوكولات بين النقابة والمهرجانات المتاحة في الوطن العربي والمشاركة في الورش والنداوت.

واشار ناصر أثناء الاجتماع اقتراح لدعم الشباب وهو ملتقي العمل الأول لمخرجي المسرح ويكون قسم في النقابة باسم العمل الأول وهو يضم معرفة كل مايخص المخرجين الجدد.