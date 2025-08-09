فن ومشاهير

تفاصيل عرض الفيلم الهندي "War 2" في دور العرض المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عشاق السينما الهندية والنجم هريثيك روشان لـ إستقبال الجزء الثاني من فيلم war 2 في دور العرض السينمائية، والمنافسة مع الأفلام المصرية في شباك التذاكر. 

حيثُ من المقرر عرض فيلم "War 2" في دور العرض السينمائية المصرية ابتداءً من 14 أغسطس الجاري 2025

 

 

تفاصيل فيلم war 2: 

 

وفيلم "War 2" هو الجزء الثاني من الفيلم الناجح "War" الذي عُرض في عام 2019 الذي يأتي ضمن عالم أفلام التجسس التي تنتجها شركة ياش راج فيلمز (YRF Spy Universe) ويعد بتقديم جرعة مكثفة من الأكشن والتشويق.

 

 

والجزء الثاني الجديد فيلم "War 2" من إخراج أيان موخرجي، وبطولة النجم هريثيك روشان الذي يعود بدور العميل كبير دهاليوال، إلى جانب نجم الجنوب التيلجو "إن تي راما راو جونيور" في أول ظهور له في السينما الهندية بدور العميل فيكرام، بالإضافة إلى النجمة كيارا أدفاني

 

 

