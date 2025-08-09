شقيق أنغام ينفي شائعة تدهور صحتها:" الكلام ده كذب"

القاهرة - محمد ابراهيم - نفى خالد سليمان شقيق الفنانة أنغام الأخبار المتداولة عن تدهور حالتها الصحية وعزلها، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور شقيق أنغام:

وكتب:" الكلام ده غير صحيح انغام اتحسنت وبقت كويسه والكلام ده كدب وتضليل والوالد ماقالش الكلام ده حسبي الله ونعم الوكيل في الناس إلى تنشر الاشاعات دي الحمد لله انغام بخير وحالتها بعد العمليه مستقره وبتتعافي اللهم لك الحمد والشكر".

الحالة الصحية لـ أنغام:

وكان الأعلامي محمود سعد أعلن عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام مؤخرًا، موضحًا أنها كانت تعاني من وجود كيس حميد على البنكرياس، واضطرت للسفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله عن طريق المنظار، مشيرًا إلى أنها استئصلت جزءًا منه ويتبقى جزء في حال لم تعاني من مضاعفات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا صحة بشأن إصابتها بورم خبيث.

وأضاف محمود سعد في فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أنغام حالتها الصحية مستقرة، وتواصلت معاها، أنغام تستحق الحب، لأنها مش صوت جميل وإحساس مرهف فقط، هي بني آدمه جميلة، تعبت وشقيت، علشان تفضل تغني ليكم.

ويذكر أن انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، أن أنغام تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها في غرفة منعزله، ومنعت عنها الزيارة، بعد أن قامت بإجراء عمليتين كبيرتين في وقت قصير، وجهازها المناعى لم يستطيع تحمل ذلك.