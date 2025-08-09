ليلى عز العرب تكشف عن تعاون لم يكتمل مع نجوى إبراهيم في برنامج اقتصادي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن مشروع برنامج كان سيجمعها مع الإعلامية نجوى إبراهيم، موضحة أن البرنامج كان ذا طابع اقتصادي، إلا أن المشروع لم يكتمل.

وأوضحت ليلى عز العرب خلال استضافتها في برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن دور نجوى إبراهيم في البرنامج كان سيكون في إعداد المحتوى وليس تقديمه.

وأكدت عز العرب، أن الساحة الإعلامية تحتاج إلى مزيد من البرامج الاقتصادية الهادفة التي تقدم محتوى متميزًا، قائلة: "إحنا في احتياج للبرامج الاقتصادية أكتر من اللي موجود دلوقتي".