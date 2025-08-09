ليلى عز العرب عن فيلم «معالي الوزير»: أحمد زكي كان حاسس إن الفيلم مش من قيمته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ليلى عز العرب تفاصيل خاصة من كواليس فيلم "معالي الوزير" الذي جمعها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه كان متقمصًا للشخصية بشكل كامل حتى خارج أوقات التصوير.

تصريحات ليلى عز العرب



وأوضحت ليلى عز العرب، في لقائ خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أحمد زكي كان متضايق أوي، لأنه حاسس أنه نزل درجة، درجتين كمان"، لافتة إلى أن السبب في ذلك هو انتقاله من تجسيد شخصية الرئيس السادات في عمل سابق إلى شخصية وزير.



وأضافت ليلى عز العرب، قائلة: "هو كان لا يقبل إنه يتنادي له أحمد، يتنادي له بالشخصية، وطول ما هو بيصور بيتنادي باسم الشخصية، وأعتقد في البيت أيضًا، وعشان كده هو كان بياخد وقت عشان يطلع من الشخصية"، مؤكدة على أن هذا الأمر كان يرهقه نفسيًا بشكل كبير.



وتطرقت ليلى عز العرب للحديث عن أجرها بفيلم "معالي الوزير"، قائلة: "أجري كان 150 جنيه الحمدلله، اشتريت بيهم سندوتشات، ووزعت على الناس"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ كان أول أجر تتقاضاه في مجال الفن، وثاني أجر كان قرابة الـ 500 جنيه، لافتة إلى أن من حولها كانوا يظنون أنها مع دخولها الفن ستبدأ في استثمار أموالها.