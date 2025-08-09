نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حميد الشاعري يشعل أضخم حفلات العلمين الجديدة بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم حميد الشاعري إحتفالية غنائية ضخمة بالعلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس "بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

تفاصيل الحفل



حضر حميد الشاعري بصحبة فرقته الموسيقية وكان في استقالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وافتتح وصلته الغنائية بأغنية " يا غزالي" وسط تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور بعدها انطلق ليقدم العديد من أغانيه الشهيرة المميزة بتوزيعات جديدة منها في سكون وروح السمارا.

وتزايدت أجواء البهجة والإثارة مع تقديم حميد لعدد من المفاجأت خلال وصلته الغنائية الرومانسية منها تقديمه لأغنية" تيجي نفرفش" التي قدمها بمشاركة ملحنها المطرب هيثم نبيل وزووم وأغنية "ما كنش كده" مع دنيا عادل بالإضافة إلى "بتحبني" مع سالي سليمان التي خطفت أنظار الجمهور بآدائها المميز.