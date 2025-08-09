فن ومشاهير

بالصور.. حميد الشاعري يشعل أضخم حفلات العلمين الجديدة بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حميد الشاعري يشعل أضخم حفلات العلمين الجديدة بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم حميد الشاعري إحتفالية غنائية ضخمة بالعلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس "بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

881391b42f.jpg
03be883a01.jpg
3d0faff6bd.jpg
61368f227c.jpg
9effd8513d.jpg
ed696c5734.jpg
738f0f286c.jpg
fd6e051e68.jpg
a881f6ee25.jpg

تفاصيل الحفل


حضر حميد الشاعري بصحبة فرقته الموسيقية وكان في استقالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وافتتح وصلته الغنائية بأغنية " يا غزالي" وسط تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور بعدها انطلق ليقدم العديد من أغانيه الشهيرة المميزة بتوزيعات جديدة منها في سكون وروح السمارا.

 

56779fe412.jpg
a56fadbd95.jpg
824daaf7eb.jpg
774a8d8536.jpg
c65871c8ec.jpg
982acf729a.jpg
a86c8ca58a.jpg
69b9bcb9d1.jpg
3e7c7874f7.jpg
51292a0e3e.jpg
31fb5b61f5.jpg
dc907ceb73.jpg
e2eec20231.jpg
47f3701382.jpg

وتزايدت أجواء البهجة والإثارة مع تقديم حميد لعدد من المفاجأت خلال وصلته الغنائية الرومانسية منها تقديمه لأغنية" تيجي نفرفش" التي قدمها بمشاركة ملحنها المطرب هيثم نبيل وزووم وأغنية "ما كنش كده" مع دنيا عادل بالإضافة إلى "بتحبني" مع سالي سليمان التي خطفت أنظار الجمهور بآدائها المميز.

مريم الجابري

