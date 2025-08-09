فن ومشاهير

بالصور.. فريق "شارموفرز" يتألق بحفل ضخم فى العلمين الجديدة ويقدم "زامباهولا" تلبية لرغبات الجمهور

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. فريق "شارموفرز" يتألق بحفل ضخم فى العلمين الجديدة ويقدم "زامباهولا" تلبية لرغبات الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق شارموفرز احتفالية غنائية ضخمة بالعلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس "و بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.


حضر فريق شارموفرز بكامل أناقتهم يرتدون ملابس كاجوال صيفية وكان في استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

ade69591e5.jpg
6f9c5d3c6c.jpg
be96a9d1c5.jpg
bd1c7dff14.jpg
3cae2b2f0b.jpg
e291a1d73e.jpg
adece37279.jpg
681bc21d58.jpg
0ee0f8bd14.jpg
09e09613a3.jpg
8feffae037.jpg
4d0e681fcf.jpg
a4ab66a91b.jpg
51f92f4bc3.jpg
0515253f45.jpg
34642bdbb0.jpg
be7e36db6f.jpg
b923af3552.jpg
c19d5c0cf1.jpg
a53a61ee35.jpg
627a0a3d36.jpg
c04c90c454.jpg
211b96eb2f.jpg

الأغاني التي قدموها في الحفل

 

وأشعل الفريق الحفل بعدد من أغانيهم الشهيرة منها حبيبة، حزينة، بتثيري الجدل، خلاص هسيطر، كرافان، كوكب شيبسي، علي بالي، مش فارقة، بالإضافة أغنية "زامباهولا" التي قدموها تلبية لرغبات الجمهور والتي سبق وأن قدمها الفريق ضمن السياق الدرامي لمسلسل الكابتن بمشاركة بطل العمل أكرم حسني.

أغنية "زامبا هولا”


"زامبا هولا" كلمات أحمد بهاء وأكرم حسني، ألحان أحمد بهاء وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 بمسلسل الكابتن.

 

ياسر الحريري


وقبيل ختام الحفل حرص أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز على تحية ياسر الحريري للتنظيم الرائع الذي شهده الحفل.

 

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الفقرات التالية فريق مسار اجباري والنجم حميد الشاعري.

 

الحفل يعد الأول لياسر الحريري عقب أزمة انفجار انبوب الهوا بحفل محمد رمضان الأخير بسبب خطأ تشغيل  فردي غير متعمد بشركة الفاير وركس التي شاركت بالحفل.

محمد الشيخ

