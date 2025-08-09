نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. فريق "شارموفرز" يتألق بحفل ضخم فى العلمين الجديدة ويقدم "زامباهولا" تلبية لرغبات الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق شارموفرز احتفالية غنائية ضخمة بالعلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس "و بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.



حضر فريق شارموفرز بكامل أناقتهم يرتدون ملابس كاجوال صيفية وكان في استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

الأغاني التي قدموها في الحفل

وأشعل الفريق الحفل بعدد من أغانيهم الشهيرة منها حبيبة، حزينة، بتثيري الجدل، خلاص هسيطر، كرافان، كوكب شيبسي، علي بالي، مش فارقة، بالإضافة أغنية "زامباهولا" التي قدموها تلبية لرغبات الجمهور والتي سبق وأن قدمها الفريق ضمن السياق الدرامي لمسلسل الكابتن بمشاركة بطل العمل أكرم حسني.

أغنية "زامبا هولا”



"زامبا هولا" كلمات أحمد بهاء وأكرم حسني، ألحان أحمد بهاء وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 بمسلسل الكابتن.

ياسر الحريري



وقبيل ختام الحفل حرص أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز على تحية ياسر الحريري للتنظيم الرائع الذي شهده الحفل.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الفقرات التالية فريق مسار اجباري والنجم حميد الشاعري.

الحفل يعد الأول لياسر الحريري عقب أزمة انفجار انبوب الهوا بحفل محمد رمضان الأخير بسبب خطأ تشغيل فردي غير متعمد بشركة الفاير وركس التي شاركت بالحفل.