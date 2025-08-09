نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تامر حسني يلتقي بجمهوره في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات الصيف، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي اليوم السبت، في لبنان في تمام الساعة 9 مساءً.

وشهد حفل تامر حسني، في لبنان، إقبالًا شديدًا على شراء التذاكر، حيث سبق واستقبل الجمهور اللبناني تامر حسني في حفله الماضي بالحمل على الأكتاف والهتاف باسمه.

منشور تامر حسني

وفي وقت لاحق كشف النجم تامر حسني، عن كيفية تعامله مع التعليقات السلبية، بجانب الحديث عن أعماله الفنية المختلفة من كتابة وتلحين الأغاني وكتابة الأفلام، وذلك من خلال لايف عبر تيك توك.



وقال تامر حسني: "نفسي أقول لكل الناس أن للأسف في حاجات كتير بتحصل بسبب التعليقات السلبية، ممكن تموت بني آدم بكلمة وحشة، وأنا كفنان ياما سمعت ولكني اتمرنت أتعامل، ولكن البني آدم الطبيعي فعلًا بيتأثر، بطلب من الناس يتمرنوا إزاي يتعلموا يحولوا الطاقة السلبية لـ طاقة إيجابية".

وتابع تامر حسني: "بحب أفاجئ الناس بـ أفكار، ولما جيت أعمل أغنية come back to me الناس قالوا أنت مفكر نفسك إنجليزي؟، قولت إيه المشكلة ما نعمل ده وندخل الراب أصلًا، كان ده فكر جديد سنة 2009، ولغاية دلوقتي 2025 الأغنية بتتطلب مني بتوزيع جديد".



وأضاف: "كتبت ولحنت أغنية يا نور عيني، وكانت من أنجح أغاني عمري، واتضح ليا أن في ناس مش عايزاك كويس أصلًا، في ناس بتحس بفرق رهيب لما تحس أنك حاجة، والإيجابي يقول الإنسان يدور جوا نفسه ويتشجع، أنا كتبت أفلام ودي مكنتش في نيتي، ولكن لما نجحت وركزت طلعت اللي جوايا".