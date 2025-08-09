انضمام مريم الجندي إلى فريق عمل فيلم "سفاح التجمع" مع أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب عن انضمام الفنانة مريم الجندي إلى طاقم فيلمه الجديد "سفاح التجمع"، الذي يشارك في بطولته النجم أحمد الفيشاوي، ويُنتج الفيلم أحمد السبكي.

ونشر محمد صلاح العزب عبر حسابه على فيسبوك صورة لمريم الجندي، معلنًا عن مشاركتها في الفيلم، قائلًا: "انضمام مريم الجندي لفيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب".

ويستعد فريق عمل "سفاح التجمع" حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير، حيث تستند أحداث الفيلم إلى قصة حقيقية حول أشهر سفاحين القاهرة في الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة صابرين دور والدة سفاح التجمع، بينما تجسد الفنانة انتصار شخصية شريكة السفاح في جرائمه، في حين تلعب اللبنانية سينتيا خليفة دور زوجته.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، كل من مريم الجندي، سينتيا خليفة، صابرين، وانتصار، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المنتظر عرضه خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد آخر، شهدت مريم الجندي نجاحًا لافتًا في رمضان 2025، من خلال مشاركتها في مسلسلي "ولاد الشمس" و"العتاولة 2"، إلى جانب نجوم كبار مثل أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة.